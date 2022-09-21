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الرياضة

غضب ودادي بسبب الأولمبي

منذ 30 دقيقة
الجمهور استغرب غياب عموتة والخلفي في فترة حساسة رفضت الجماهير الودادية ازدواجية مهام الحسين عموتة، مدرب الفريق، وإشرافه في فترة توقف البطولة على المنتخب الأولمبي. وتساءلت الجماهير عمن سيقود الوداد، الذي تنتظره استحقاقات هامة، خصوصا أن عموتة اصطحب معه مساعده مصطفى الخلفي، وكلف محمد العلوي الإسماعيلي بالإشرافأكمل القراءة »

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منذ 30 دقيقة


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