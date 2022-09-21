الرياضة
الخنوس يساوي ثلاثة ملايير
لاعب المنتخب الأولمبي مطلوب بأندية بلجيكية كشف موقع “ترانسماركيت” الذي يعنى بالقيمة السوقية للاعبين في جميع أنحاء العالم، أن بلال الخنوس، لاعب جينت البلجيكي، حقق أعلى صعود في قيمته السوقية خلال الشهر الجاري. وأعلن الموقع المذكور أن القيمة السوقية للخنوس، الذي وجهت إليه الدعوة من قبل الحسينأكمل القراءة »
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