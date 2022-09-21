وطنية
العنصر يقصف الحكومة
وصف عملها بالعجز البنيوي عن تقديم البدائل والتستر وراء الأزمات الخارجية هاجم امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، في بلاغ شديد اللهجة، حكومة عزيز أخنوش، مؤكدا أن حصيلتها، بعد مرور سنة على تحمل المسؤولية، لم تحقق الحد الأدنى من شعاراتها الانتخابية والتزاماتها الحكومية. وانتقد المكتب السياسي لحزب “السنبلة”،أكمل القراءة »
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