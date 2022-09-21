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وطنية

شيك‭ ‬يهدد‭ ‬مقعد‭ ‬برلماني‭ ‬بآسفي‭ ‬

منذ 19 ثانية
صار‭ ‬نائب‭ ‬برلماني‭ ‬عن‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬للأحرار‭ ‬بدائرة‭ ‬إقليم‭ ‬آسفي،‭ ‬مهددا‭ ‬بفقدان‭ ‬مقعده‭ ‬الانتخابي،‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬نهائي‭ ‬حائز‭ ‬لقوة‭ ‬الشيء‭ ‬المقضي‭ ‬به،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬إصداره‭ ‬شيكا‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭ ‬قيمته‭ ‬12‭ ‬مليون‭ ‬سنتيم،‭ ‬وذلك‭ ‬عشية‭ ‬حملة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجزئية‭ ‬لدائرة‭ ‬إقليم‭ ‬آسفي‭.‬ واستنادا‭ ‬إلى‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة،‭ ‬فإن‭أكمل القراءة »

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منذ 19 ثانية


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