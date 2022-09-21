وطنية
شيك يهدد مقعد برلماني بآسفي
صار نائب برلماني عن التجمع الوطني للأحرار بدائرة إقليم آسفي، مهددا بفقدان مقعده الانتخابي، بعد صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، على خلفية إصداره شيكا بدون رصيد قيمته 12 مليون سنتيم، وذلك عشية حملة الانتخابات الجزئية لدائرة إقليم آسفي. واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإنأكمل القراءة »
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