اذاعة وتلفزيون
“كاليستو” على “شاهد VIP”
أطلقت “شاهد VIP” لمناسبة عودة الموسم الدراسي، سلسلة مخصصة للأطفال بعنوان “كاليستو”، إضافة إلى عرضها ستة برامج ومسلسلات أخرى للمشاهدين الصغار. وأكد القائمون على المنصة أنها تولي الجانبين التربوي والتثقيفي الاهتمام الأكبر، سواء بالنسبة لإنتاجاتها الأصلية، أو لعرضها أحدث الإنتاجات العالمية، مما يتيح للأطفال وأفراد الأسرة التمتعأكمل القراءة »
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