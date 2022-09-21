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وطنية

إكراء‭ ‬أراضي‭ ‬الملك‭ ‬الخاص‭ ‬للدولة‭ ‬لمستثمرين

منذ 26 ثانية
المساحة‭ ‬المعنية‭ ‬بطلب‭ ‬العروض‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬224‭ ‬هكتارا‭           (‬أرشيف‭)‬
إنجاز‭ ‬مشاريع‭ ‬فلاحية‭ ‬لتثمين‭ ‬الشطر‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الدائرة‭ ‬السقوية‭ ‬بجهة‭ ‬العيون‭ ‬الساقية‭ ‬الحمراء‭  ‬ أطلقت‭ ‬وكالة‭ ‬التنمية‭ ‬الفلاحية،‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الفلاحة‭ ‬والصيد‭ ‬البحري‭ ‬والتنمية‭ ‬القروية‭ ‬والمياه‭ ‬والغابات،‭ ‬طلب‭ ‬العروض‭ ‬للشراكة‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬حول‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلاحية‭ ‬التابعة‭ ‬للملك‭ ‬الخاص‭ ‬للدولة‭ ‬لتثمين‭ ‬الشطر‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الدائرة‭ ‬السقوية‭أكمل القراءة »

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