وطنية
إكراء أراضي الملك الخاص للدولة لمستثمرين
إنجاز مشاريع فلاحية لتثمين الشطر الأول من الدائرة السقوية بجهة العيون الساقية الحمراء أطلقت وكالة التنمية الفلاحية، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طلب العروض للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة لتثمين الشطر الأول من الدائرة السقويةأكمل القراءة »
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