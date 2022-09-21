الصباح الـتـربـوي
المسكوت عنه
< عملت على استقاء معطيات حول الدخول المدرسي الحالي بطرح سؤال حول توقعات عدد من المهتمين وأطر التربية والتكوين والآباء والأمهات حول الدخول المدرسي الحالي، ولتوسيع المعطيات وتدقيقها، زرت بعض المكتبات لمعرفة أثمنة الكتب والأدوات المدرسية ومقارنتها بتصريحات الوزارة الوصية، فكانت النتائج أن أغلب المستجوبين يقرون أنأكمل القراءة »
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