fbpx
الصباح الـتـربـوي

المسكوت عنه

منذ 21 ثانية
< عملت على استقاء معطيات حول الدخول المدرسي الحالي بطرح سؤال حول توقعات عدد من المهتمين وأطر التربية والتكوين والآباء والأمهات حول الدخول المدرسي الحالي، ولتوسيع المعطيات وتدقيقها، زرت بعض المكتبات لمعرفة أثمنة الكتب والأدوات المدرسية ومقارنتها بتصريحات الوزارة الوصية، فكانت النتائج أن أغلب المستجوبين يقرون أنأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 21 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.