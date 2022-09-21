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الزعيمي في عمل خيري
انخرطت الممثلة مريم الزعيمي في عمل خيري، في إطار تعاون جاء على شكل تحضير مختص في مجال “الباتسري” لقوالب حلوى تحمل اسم “حدائق مريم” ويتم عرضها للبيع طيلة عشرة أيام. وتقاسمت الزعيمي الخبر مع متابعيها على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، والذي ستخصص إحدى الجمعيات عائداته لفائدة الأشخاصأكمل القراءة »
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