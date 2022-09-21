راصـــــــد

الصباح الـتـربـوي
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< راصد وصف تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي، الدخول المدرسي الجاري، بـ»المرتبك والمتعثر»، نظرا لعدد من الاختلالات التي شابته، لا على مستوى تدبير الاكتظاظ، أو على مستوى نقص الموارد البشرية، إضافة إلى الغلاء الذي سجلته أسعار الكتب المدرسية هذه السنة. ي.س < تاونات حصرت مصادر حقوقية بتاونات عددأكمل القراءة »
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