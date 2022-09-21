الصباح الفني
الشاب خالد يطرح جديده بالدارجة
طرح نجم الراي الشاب خالد، على قناته الخاصة على “يوتوب” أحدث أعماله الغنائية المصورة على طريقة فيديو كليب، بعنوان “Come Together”. واختار الشاب خالد أن يجمع في أغنيته الجديدة، والتي تعتبر من أغاني ألبوم جديد طرحه قبل أيام قليلة، أن يجمع بين الدراجة المغربية واللغة الإسبانية والإنجليزية،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا