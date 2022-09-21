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الصباح الفني

الشاب‭ ‬خالد‭ ‬يطرح‭ ‬جديده‭ ‬بالدارجة

منذ 12 ثانية
طرح‭ ‬نجم‭ ‬الراي‭ ‬الشاب‭ ‬خالد،‭ ‬على‭ ‬قناته‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭” ‬أحدث‭ ‬أعماله‭ ‬الغنائية‭ ‬المصورة‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭ ‬كليب،‭ ‬بعنوان‭ “‬Come Together‭”.‬ واختار‭ ‬الشاب‭ ‬خالد‭ ‬أن‭ ‬يجمع‭ ‬في‭ ‬أغنيته‭ ‬الجديدة،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أغاني‭ ‬ألبوم‭ ‬جديد‭ ‬طرحه‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة،‭ ‬أن‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الدراجة‭ ‬المغربية‭ ‬واللغة‭ ‬الإسبانية‭ ‬والإنجليزية،‭أكمل القراءة »

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منذ 12 ثانية


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