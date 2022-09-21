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الرياضة

غيابات في تداريب بركان

منذ 7 ثواني
يغيب السنغالي لامين كامرا عن استعدادات نهضة بركان في فترة التوقف الدولية لإجراء مباريات دولية، بحكم التحاقه بمنتخب بلاده الأولمبي. والتحق عادل تاحيف بتجمع المنتخب الوطني الأولمبي، بعد أن وجه إليه المدرب الحسين عموتة الدعوة. وكشفت الفحوصات التي أجراها عبد الكريم باعدي، عدم خطورة الإصابة التي أصيبأكمل القراءة »

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منذ 7 ثواني


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