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أســــــرة

‭”‬الفينوازري‭”… ‬أضرار‭ ‬صحية

منذ 49 ثانية
ينصح‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬بتفاديها‭          (‬خاص‭)‬
الدكتور‭ ‬الزغاري‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬استهلاك‭ ‬المعجنات أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬لطفي‭ ‬الزغاري،‭ ‬اختصاصي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التغذية‭ ‬والرياضة‭ ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬استهلاك‭ ‬المعجنات‭ ‬والفطائر‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬ب‭”‬فينوازري‭”‬،‭ ‬نظرا‭ ‬لتأثيرها‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القريب‭ ‬والبعيد‭.‬ ‭”‬إن‭ ‬أغلب‭ ‬الفطائر‭ ‬والمعجنات‭ ‬و‭”‬فينوازري‭” ‬محضرة‭ ‬من‭ ‬الدقيق‭ ‬الأبيض،‭أكمل القراءة »

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