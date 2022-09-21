أســــــرة
”الفينوازري”… أضرار صحية
الدكتور الزغاري حذر من الإفراط في استهلاك المعجنات أكد الدكتور لطفي الزغاري، اختصاصي في مجال التغذية والرياضة ل”الصباح” أنه ينبغي التقليل من استهلاك المعجنات والفطائر أو ما يعرف ب”فينوازري”، نظرا لتأثيرها السلبي على الصحة على المدى القريب والبعيد. ”إن أغلب الفطائر والمعجنات و”فينوازري” محضرة من الدقيق الأبيض،أكمل القراءة »
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