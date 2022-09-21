وطنية
بدء حملات الانتخابات الجزئية بالدريوش
قاد يونس أشن، وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، للانتخابات البرلمانية الجزئية، المقرر إجراؤها 29 شتنبر الجاري، بالدائرة المحلية الدريوش، حملة انتخابية تواصل من خلالها مع الناخبين المحليين بكل من السوق الأسبوعي بجماعة « تفرسيت «، وبعض دواويرها، وكذا بأحياء الدريوش. وتعهد المرشح باسم الاتحاد الاشتراكيأكمل القراءة »
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