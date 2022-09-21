الرياضة
آسفي يكافئ لاعبيه بعطلة ومنحة
مكتب الفريق العبدي أفرج عن تسع لجن وظيفية كافأ المصري طارق مصطفى، مدرب أولمبيك آسفي، لاعبيه بعد الفوز الذي حققوه خارج الميدان على حساب نهضة بركان، بمنحهم يومي راحة. وقال مصدر من الطاقم التقني إن المدرب قرر منح اللاعبين يومي راحة بعد أدائهم الجيد في المباراة الأخيرة،أكمل القراءة »
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