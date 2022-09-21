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الفساد ينخر مشاريع المبادرة

منذ 16 دقيقة
الوالي الدردوري يفشل في وقف انتشار الوباء والداخلية تحاصر الفساد بقرارات جديدة لم تفلح إعادة هيكلة حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في عهد الوالي محمد الدردوري، في تحقيق نتائج إيجابية، بمحاصرة انتشار وباء الفساد الذي ضرب العديد من المشاريع التي تمول بأموال المبادرة نفسها. وتفيد التقارير القادمةأكمل القراءة »

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منذ 16 دقيقة


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