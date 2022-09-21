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“سرقة” اللاعبين تزيد متاعب الرجاء
كشفت معطيات حصلت عليها «الصباح» هجرة عدد من لاعبي الفئات الصغرى للرجاء إلى فرق أخرى في ظروف غامضة، وتعاقد آخرين مع وكلاء تمهيدا لتهجيرهم. وحسب هذه المعطيات، فإن عددا كبيرا من اللاعبين الصاعدين انتهى بهم المطاف في فرق أخرى، استغلت الفراغ الذي شهدته المرحلة الانتقالية بين فترةأكمل القراءة »
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