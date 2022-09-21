الأولى
تحت الدف
لم يشكل عبد الإله بنكيران “حدثا سياسيا” في البيضاء، كما كان متوقعا، منذ الإعلان عن قرار الأمين العام للعدالة والتنمية تنظيم مهرجان خطابي بعمالة عين الشق، لمساندة مرشح الحزب في الانتخابات التشريعية الجزئية، المقررة الخميس 29 شتنبر الجاري. جاء الرجل، مساء الأحد الماضي، إلى المركب الثقافي عبدأكمل القراءة »
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