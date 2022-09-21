الأولى
انتخابات جزئية بتركات مزورة
نائب الأمين العام للعدالة والتنمية ينسب لحزبه منجزات تحققت قبل 2015 لم يجد عبد العزيز عماري العمدة السابق للبيضاء ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية للدفاع عن مرشح حزبه للانتخابات الجزئية، المزمع تنظيمها في 29 من الشهر الجاري بعين الشق، غير السطو على حدائق ومنتزهات وقناطر وطرقأكمل القراءة »
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