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حوادث

إدانة سارق بالجديدة

منذ 52 ثانية
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة بائع متجول وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا, بعد متابعته في حالة اعتقال بجناية السرقة الموصوفة والتحريض على الفساد والعنف والسكر العلني البين. وأوقف المتهم حين تقدمت فتاة قاصر رفقة شقيقتها بشكاية إلى الدائرة الأمنية التي كانت تؤمن المداومة،أكمل القراءة »

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منذ 52 ثانية


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