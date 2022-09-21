fbpx
الأولى

إهدار موارد ضريبية بـ 16 ألف مليار

منذ 13 دقيقة
تتسبب فيه كثرة المستفيدين من الإعفاءات واتساع دائرة الاقتصاد غير المهيكل أرقام صادمة توصلت إليها دراسة حديثة أنجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب تهدر خزينة الدولة مبالغ ضريبية مهمة بسبب ضعف التحصيل وانتشار أنشطة الاقتصاد غير المهيكل والتملص والتهرب الضريبيين، إضافة إلى اتساع دائرة المعفيين من الاقتطاعات الضريبية.أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 13 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.