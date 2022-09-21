الأولى
إهدار موارد ضريبية بـ 16 ألف مليار
تتسبب فيه كثرة المستفيدين من الإعفاءات واتساع دائرة الاقتصاد غير المهيكل أرقام صادمة توصلت إليها دراسة حديثة أنجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب تهدر خزينة الدولة مبالغ ضريبية مهمة بسبب ضعف التحصيل وانتشار أنشطة الاقتصاد غير المهيكل والتملص والتهرب الضريبيين، إضافة إلى اتساع دائرة المعفيين من الاقتطاعات الضريبية.أكمل القراءة »
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