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وطنية

تجاوزات فرنسا تجر بوريطة إلى المساءلة

منذ 33 ثانية
استفسار عن إجراءات مواجهة ممارسات غير مقبولة وعن تنفيذ قواعد المعاملة بالمثل تلقى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، استفسارا عن إجراءات مواجهة حملة التجاوزات غير المقبولة، التي تواصلها السلطات الفرنسية، إذ استعجل أعضاء مجلس النواب تنفيذ القواعد الدبلوماسية للمعاملة بالمثل. ووجه محمدأكمل القراءة »

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منذ 33 ثانية


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