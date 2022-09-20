الرياضة
الجامعة تفاوض بوركينافاسو والكونغو ومدغشقر
طاقم المنتخب يحسم في برنامج المنتخب وينتظر قرار الجامعة علمت “الصباح”، أن طاقم المنتخب الوطني عقد اجتماعا، أول أمس (الأحد)، بمركب محمد السادس بالمعمورة، تحضيرا للتجمع الإعدادي، الذي انطلق بشكل فعلي، أمس (الاثنين)، بحضور الدفعة الأولى من اللاعبين، يتقدمهم لاعبو البطولة الوطنية. وشكل الاجتماع فرصة لوضع البرنامجأكمل القراءة »
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