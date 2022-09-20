الرياضة
بنشتريت بطلا لدورة سينترا
فاز لاعب التنس المغربي إليوط بنشتريت، بلقب دورة سينترا البرتغالية، نهاية الأسبوع الماضي، بعد تفوقه في المباراة النهائية على الهولندي يسبر دي يونغ لجولتين لصفر. وفاز اللاعب المغربي بالجولة الأولى ب 6/4، قبل أن يفوز في الثانية ب 6/1، ليتوج بأول ألقابه منذ مدة. ويبلغ تصنيف بنشتريتأكمل القراءة »
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