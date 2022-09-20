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الرياضة

رالي جوي فرنسي يمر من الصحراء المغربية

منذ 25 ثانية
أوضح منظمو الرالي الجوي “تولوز سانت لويس”، أن الدورة 38، انطلقت نهاية الأسبوع الماضي، وستنتهي أواخر شتنبر الجاري، وسيمر من طرفاية والداخلة والعيون. وأقلعت الطائرات السبت الماضي من مطار “تولوز لاسبورديس”، في “أطول رالي جوي في العالم على مسافة تقرب من 10 آلاف كيلومتر، مع التوقف فيأكمل القراءة »

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منذ 25 ثانية


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