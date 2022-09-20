أســــــرة
“الداحس”… ألم الأظافر
التهاب بسبب عدوى تصيب الجلد المحيط بالظفر يعد “الداحس” من أكثر المشاكل التي تصيب العديد من الأشخاص، لكن أغلب المصابين يهملون العلاج وهو ما يمكن أن يزيد حدة الالتهاب، فتكون العملية الجراحية، الحل الوحيد للتخلص من هذا المشكل. في هذه الورقة، نسلط الضوء أكثر على التهاب “الداحس”،أكمل القراءة »
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