الرياضة
بركان يسقط بالميدان
بنشيخة: أولمبيك آسفي قوي ومنظم ونكرر الأخطاء نفسها فاجأ أولمبيك آسفي نهضة بركان بميدانه، بالفوز عليه بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الأحد)، بالملعب البلدي ببركان، ضمن الدورة الثالثة من البطولة الوطنية. وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله، قبل أن يباغت أولمبيك آسفيأكمل القراءة »
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