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الرياضة

الوداد يكرس سيطرته

منذ 18 ثانية
حقق الفوز على خريبكة للمرة 13 على التوالي وارتقى إلى الصدارة كرس الوداد الرياضي سيطرته على أولمبيك خريبكة، عندما فاز عليه بهدفين لواحد، خلال المباراة التي أقيمت أول أمس (الأحد)، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة الثالثة من بطولة القسم الأول. وشكل الوداد عقدة لأولمبيك خريبكة في بطولةأكمل القراءة »

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منذ 18 ثانية


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