الرياضة
خنيفرة يعمق جراح “الواف”
فاز عليه بميدانه وأجج غضب الجماهير الفاسية عاد شباب أطلس خنيفرة بانتصار من خارج الميدان، أمام منافسه الوداد الرياضي الفاسي، أول أمس (الأحد) لحساب الدورة الثانية من منافسات القسم الثاني، بثلاثة أهداف لاثنين، رافعا رصيده إلى ست نقاط في الصدارة، فيما تجمد رصيد الوداد الفاسي في صفرأكمل القراءة »
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