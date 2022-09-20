الرياضة
تطوان يفجر أزمة الرجاء
تعادل مخيب للآمال يجر انتقادات على البنزرتي والبدراوي واللاعبين عم غضب كبير جماهير الرجاء الرياضي وفعاليات النادي، أول أمس (الأحد)، بعدما عجز الفريق عن تحقيق أول فوز له في البطولة الوطنية هذا الموسم، أمام المغرب التطواني، لحساب الجولة الثالثة، وتعادل بهدف لمثله، بملعب محمد الخامس. وصبت جماهيرأكمل القراءة »
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