اذاعة وتلفزيون
“أحلام” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الثلاثاء)، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا و50 دقيقة، على موعد مع أحداث فيلم تلفزيوني بعنوان “أحلام”، من إخراج ياسين فنان. وتدور أحداث الفيلم حول شابة تدعى “أحلام” تجسد دورها الممثلة والمغنية سحر الصديقي، الابنة الوحيدة لعائلة ثرية، تعيش حياة ترف ودلالأكمل القراءة »
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