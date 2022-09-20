أســــــرة
لمعلوماتك
< «الداحس» هو التهاب سببه عدوى تصيب الجلد المحيط بالظفر. قد يظهر في ظفر واحد أو في أكثر من ظفر في الوقت ذاته، ويمكن أن يصيب أظافر أصابع اليدين أو القدمين لدى الأشخاص البالغين. < يزداد احتمال التهاب الأظافر لدى أصحاب البشرة الجافة، أو الذين يعانون داءأكمل القراءة »
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