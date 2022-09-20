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اعترافات للزج بالخصوم في السجن

منذ 9 دقائق
يلجأ عادة الكثير من المتورطين في قضايا تتعلق بترويج المخدرات أو جرائم الدم أو الضرب والجرح، إلى اعترافات وهمية ومخدومة أحيانا كثيرة، يسعون من ورائها (المتورطون) إلى تصفية الحسابات مع الخصوم أو المناوئين لهم للزج بهم في السجن وبالتالي التخلص منهم أو إبعادهم عن مجال تحركهم. «الصباح»،أكمل القراءة »

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منذ 9 دقائق


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