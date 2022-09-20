مجتمع
حملة ترافع جديدة لإعادة تشغيل “سامير”
دشنت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة «سامير» الموسم الاجتماعي الجديد، بإطلاق حملة للترافع من أجل إعادة تشغيل المصفاة. وقدرت الجبهة حجم الأرباح التي حققتها شركات المحروقات، بحوالي 45 مليار درهم، مطالبة الحكومة باسترجاعها، وإنعاش الميزانية العامة بإقرار الضريبة على الثروة، وحمل المتملصين من الضريبة على أداء واجباتهم (حواليأكمل القراءة »
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