ملف عـــــــدالة
أداة للابتزاز والانتقام
سياسيون ومشاهير وأمنيون اعتقلوا وتوبعوا بناء على مساطر مرجعية أضحت المساطر المرجعية مقصلة تنتظر رقاب أشخاص مطلوبين للعدالة، يؤدون ثمنها من حريتهم وسمعتهم، بعد اعتقالهم ومتابعتهم بجنح أو جنايات، فقط لورود أسمائهم على ألسنة متابعين في ملفات مختلفة، أحيانا بدافع الانتقام وتصفية الحسابات أو دون توفر قرائنأكمل القراءة »
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