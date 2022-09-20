fbpx
ملف عـــــــدالة

أداة للابتزاز والانتقام

منذ 9 دقائق
سياسيون ومشاهير وأمنيون اعتقلوا وتوبعوا بناء على مساطر مرجعية أضحت المساطر المرجعية مقصلة تنتظر رقاب أشخاص مطلوبين للعدالة، يؤدون ثمنها من حريتهم وسمعتهم، بعد اعتقالهم ومتابعتهم بجنح أو جنايات، فقط لورود أسمائهم على ألسنة متابعين في ملفات مختلفة، أحيانا بدافع الانتقام وتصفية الحسابات أو دون توفر قرائنأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 9 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.