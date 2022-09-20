حوادث
الاحتجاج على أزمة العطش يورط نشطاء
استمعت الضابطة القضائية للدرك بميسور، الجمعة الماضي، إلى 4 شباب بينهم جمعويان، لاتهامهم بتحريض سكان على الاحتجاج والعصيان والمشاركة في مسيرة احتجاجية بدون ترخيص، بناء على شكاية تقدمت بها السلطة المحلية بقيادة إنجيل، بعد احتجاج السكان على انقطاع الماء الشروب. وحسب مصادر “الصباح”، توصل الشباب الأربعة باستدعاءاتأكمل القراءة »
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