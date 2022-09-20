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حوادث

مخدرات تطيح بمروجين بالحاجب

منذ دقيقة واحدة
أوقت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي التابعة لسرية الحاجب، صباح الجمعة الماضي، شخصين يبلغان من العمر 32 سنة و40 من ذوي السوابق القضائية، يشتبه تورطهما في حيازة وترويج  كمية مهمة من المخدرات  كان المعنيان يعتزمان ترويجها وسط شباب الأحياء الشعبية بالحاجب و نواحيها. وتم إيقاف المشتبه فيهما بناء على معلوماتأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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