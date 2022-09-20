حوادث
ولاية أمن البيضاء توضح
أكدت ولاية امن البيضاء في توضيح لها حول مقال نشر في «الصباح»، يوم الثلاثاء 13 شتنبر الجاري، بعنوان «كريساج بالماء القاطع بالبيضاء»، أنه تضمن معطيات غير دقيقة حول تسجيل اعتداءات جسدية بغرض السرقة بالبيضاء ارتكبها أشخاص يمتهنون جمع النفايات، وتم خلالها استعمال الماء الحارق في الهجوم علىأكمل القراءة »
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