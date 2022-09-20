ملف عـــــــدالة
تبايـن قـرارات النيابـة العامـة
الأبرياء لا يتوجهون إلى المحاكم الإدارية لمقاضاة الدولة بتهمة الخطأ القضائي تختلف النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية بالرباط وسلا وتمارة، في قرارات المبحوث عنهم بموجب المساطر الاستنادية، وإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، رغم المذكرات الصادرة من قبل رئيس النيابة العامة إلى مختلف الوكلاء العامين ووكلاء الملك بشأن ترشيدأكمل القراءة »
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