ملف عـــــــدالة
مسطرة مرجعية تطيح بـ”بارون”
ذكر اسمه في اعترافات مروج موقوف سهل مأمورية اعتقاله بعد كشف عنوان اختبائه تشكل المساطر الاستنادية أو المرجعية التي يؤخذ بها، من قبل عناصر الضابطة القضائية سواء شرطة أو درك، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة لدى محاكم المملكة، مفتاحا لفك ألغاز قضايا إجرامية متعددة. ولعبت المساطر الاستناديةأكمل القراءة »
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