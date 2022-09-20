حوادث
واقعة “طاجين الدود” تتكرر بالرباط
وكيل الملك يحيل “دودة” في كوب شاي على الخبرة والأمن يحقق مع صاحب مقهى ونادل تكررت واقعة «طاجين الدود» التي هزت المنتجع السياحي بأوزود، منتصف الأسبوع الماضي، وسط الرباط، بعدما اكتشف زبون مقهى ومطعم غير بعيد عن السوق المركزي وسط العاصمة، «دودة» وسط كوب شاي، وربط الاتصالأكمل القراءة »
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