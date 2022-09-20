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شهور وراء القضبان ظلما

منذ دقيقتين
المتهم أحيل على قاضي التحقيق وإجراء مواجهة أفضى إلى إخلاء سبيله يرى الكثير من المهتمين بالشأن القانوني، أن موضوع المساطر المرجعية، يعرف غياب تأطير قانوني، وأن كثرة اللجوء إليه، أضحى بدعة قضائية، أنجبتها الممارسة العملية لضباط الشرطة القضائية. وبالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية، يتضح جليا أن المشرعأكمل القراءة »

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