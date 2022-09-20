حوادث
قتل زوجته بسبب 12 مليونا
الهالكة رفضت بيع المنزل لأداء المبلغ المضمن بحكم قضائي فطعنها اهتز المركز الحضري لجماعة سيدي علال البحراوي، زوال أول أمس (الأحد)، على وقع فاجعة، بعدما طعن زوج يبلغ من العمر 66 سنة، زوجته الخمسينية في صدرها وبقي بجانبها، إلى حين حضور مصالح الدرك الملكي، التي تبحث فيأكمل القراءة »
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