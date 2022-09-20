مجتمع
قرار جديد بشأن الدخول إلى سبتة ومليلية
أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، الخميس الماضي، عن قرار جديد يهم شروط الدخول إلى سبتة ومليلية السليبتين، والذي سيتم العمل به إلى غاية 15 نونبر المقبل. وحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية للمملكة الإسبانية، فإن شروط الدخول إلى مليلية عبر معبر بني أنصار، ومن تراخال إلى سبتة، ستبقىأكمل القراءة »
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