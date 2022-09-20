حوادث
تحرش جنسي ومخدرات بقسم
أستاذ بتارودانت حول حياة تلاميذه إلى جحيم اهتزت قيادة سكتانة دائرة تالوين إقليم تارودانت، أخيرا، على وقع فضيحة مدوية تمثلت في ممارسات غير سوية، يقوم بها أستاذ للغة الفرنسية وسط القسم الذي يشرف على تدريسه. وحسب مصادر “الصباح”، باشرت مصالح الدرك الملكي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابةأكمل القراءة »
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