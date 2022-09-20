الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي اختار الحسين عموتة، مدرب الوداد الرياضي، برمجة مباراتين وديتين للفريق، خلال الأسبوع الجاري، مستفيدا من توقف البطولة الوطنية. ويسعى مدرب الوداد من خلال هاتين المباراتين، إلى الرفع من جاهزية لاعبيه، قبل استئناف البطولة الوطنية. الفتح الرياضي منح جمال سلامي، مدرب الفتح الرياضي، اللاعبين راحة ليومين،أكمل القراءة »
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