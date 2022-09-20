وطنية
حضور وازن للوفد المغربي مع قضاة العالم
المستشار رضوان تطرق إلى تحولات العدالة واعتزاز قضاة المملكة بانتمائهم القاري تميز اليوم الأول من الدورة الرابعة والستين للاتحاد الدولي للقضاة المنعقدة بتل أبيب، أول أمس (الأحد)، بالكلمة التي ألقاها محمد رضوان، المستشار بمحكمة النقض وعضو الودادية الحسنية للقضاة، في إطار مشاركة الوفد المغربي في اجتماع المجموعاتأكمل القراءة »
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