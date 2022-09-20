الصباح الفني
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جائزة إيغ نوبل للحماقة العلمية فاز فريق بقيادة الجنرال ماتسوزاكي (50 عاما)، وهو أستاذ في معهد تشيبا للتكنولوجيا، بجائزة نوبل للحماقة العلمية لهذا العام عن النتائج التي توصل إليها حول عدد الأصابع التي يستخدمها الناس للف الأشياء الأسطوانية، مثل مقبض الباب. وتم تقديم الجائزة في حدث علىأكمل القراءة »
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