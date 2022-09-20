الرياضة
عموتة يقود الأولمبيين أمام السنغال
اجتماع لوضع اللمسات الأخيرة للمباراتين الإعداديتين يقود الحسين عموتة، مدرب الوداد الرياضي، المنتخب الوطني الأولمبي، خلال التجمع الإعدادي الذي يخوضه انطلاقا من أمس (الاثنين)، ويستمر إلى غاية 29 شتنبر الجاري. وعلمت “الصباح”، أن عموتة توجه مباشرة بعد مباراة الوداد وأولمبيك خريبكة إلى مركب محمد السادس الدولي لكرةأكمل القراءة »
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