الصباح الفني
قالوا
رضواني كتب القاص سعيد رضواني تدوينة جاء فيها “شعبنا دجاج مقلوب.. ينقر النجوم.. ويهتدي بحبات القمح. شعبنا دجاج مقلوب والفرن أسفله”. العلمي كتبت المخرجة إلهام العلمي تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “وأنت في طريقك للبحث عن الحياة… لا تنسى أن تعيش”. الزعيمي كتبت الفنانة أحلام الزعيميأكمل القراءة »
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