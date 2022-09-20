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الصباح الفني

قالوا

منذ 3 دقائق
رضواني كتب‭ ‬القاص‭ ‬سعيد‭ ‬رضواني‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬شعبنا‭ ‬دجاج‭ ‬مقلوب‭.. ‬ينقر‭ ‬النجوم‭.. ‬ويهتدي‭ ‬بحبات‭ ‬القمح‭. ‬شعبنا‭ ‬دجاج‭ ‬مقلوب‭ ‬والفرن‭ ‬أسفله‭”.‬ العلمي‭ ‬ كتبت‭ ‬المخرجة‭ ‬إلهام‭ ‬العلمي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬وأنت‭ ‬في‭ ‬طريقك‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬الحياة‭… ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬أن‭ ‬تعيش‭”.‬ الزعيمي كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬أحلام‭ ‬الزعيمي‭أكمل القراءة »

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