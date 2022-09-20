الصباح الفني
قصابني في أغنية جديدة
تنشغل الفنانة رجاء قصابني بتسجيل عمل غنائي جديد، لم تكشف بعد عن تفاصيله، في انتظار الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليه. وأكدت قصابني أن أغنيتها الجديدة تأتي في إطار تعاون فني جديد يجمعها بشركة “لايف ستايلز ستوديوز”، التي سبق أن أنتجت لها عدة أعمال ناجحة لقيت استحساناأكمل القراءة »
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