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الصباح الفني

قصابني‭ ‬في‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة

منذ 3 دقائق
رجاء‭ ‬قصابني‭ (‬خاص‭)‬
تنشغل‭ ‬الفنانة‭ ‬رجاء‭ ‬قصابني‭ ‬بتسجيل‭ ‬عمل‭ ‬غنائي‭ ‬جديد،‭ ‬لم‭ ‬تكشف‭ ‬بعد‭ ‬عن‭ ‬تفاصيله،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬عليه‭.‬ وأكدت‭ ‬قصابني‭ ‬أن‭ ‬أغنيتها‭ ‬الجديدة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعاون‭ ‬فني‭ ‬جديد‭ ‬يجمعها‭ ‬بشركة‭ “‬لايف‭ ‬ستايلز‭ ‬ستوديوز‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أنتجت‭ ‬لها‭ ‬عدة‭ ‬أعمال‭ ‬ناجحة‭ ‬لقيت‭ ‬استحسانا‭أكمل القراءة »

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